Musumeci | Investimenti per frenare spopolamento isole minori

Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e leader determinato, ha annunciato un piano ambizioso per contrastare lo spopolamento delle isole minori italiane. Con l’obiettivo di preservare la vita e le comunità su queste meraviglie del nostro Paese, si prepara a convocare gli Stati Generali a ottobre, un’occasione cruciale per definire strategie volte a valorizzare e investire nel futuro di queste realtà uniche. La sfida è aperta: il sostegno alle isole minori rappresenta una priorità imprescindibile.

“Poi ci sono le isole minori. Noi abbiamo una preoccupazione seria che continuando con questa tendenza le isole minori saranno abitate credo soltanto tre mesi l’anno e questa sarebbe una grave iattura. Ecco perchĂ© a ottobre terremo gli Stati Generali, per tre giorni, parleremo di come trattenere la gente che giĂ ci vive e al tempo stesso incoraggiare ulteriori investimenti”. Queste le parole di Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare, intervistato a margine dell’assemblea pubblica dell’Unione Industriale di Napoli, che si è svolta presso la Mostra d’Oltremare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Musumeci: "Investimenti per frenare spopolamento isole minori"

isole - minori - musumeci - investimenti

