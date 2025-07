Musiche del Mediterraneo | cena-concerto al Villaggio Bellavista

Preparatevi a immergervi in un viaggio sonoro tra le meraviglie del Mediterraneo, dove musica e cucina si fondono in un’esperienza indimenticabile. Venerdì 11 luglio alle 20, l’osteria “Di fuori porta” a Porto Empedocle al Villaggio Bellavista vi aspetta per una cena-concerto speciale: “Musiche del Mediterraneo”. Un momento di convivialità e emozioni, perfetto per lasciarsi trasportare dalle suggestioni sonore e dai sapori autentici del mare. Non mancate!

L’osteria “Di fuori porta”, a Porto Empedocle al Villaggio Bellavista, venerdì 11 luglio alle 20 ospita l’appuntamento con la cena-concerto “Musiche del Mediterraneo”. Dal vivo l’ensemble composto da Vanessa Capraro (voce), Angelo Sanfilippo (fisarmonica), Domenico Pontillo (basso e plettri) e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: musiche - mediterraneo - cena - concerto

• EVENTI non perdetevi "LA META", il prossimo evento in Piazza Annonaria 17/18/19 luglio dalle 19 in poi Aperitivo e cena sotto le stelle, musica concerti e spettacoli in concomitanza con il Mondiale di Rugby U20. ? Il programma: 17 Luglio: la Mischia Vai su Facebook

“Musiche del Mediterraneo”: cena-concerto al Villaggio Bellavista; Scatola sonora 2025; Jennifer Lopez in concerto in Costa Smeralda.

Napoli Città della Musica: Ross Daly e Kelly Thoma in concerto con le ... - Napoli Città della Musica: Ross Daly e Kelly Thoma in concerto con le musiche modali del Mediterraneo orientale Sabato 5 ottobre, la Chiesa di Santa Caterina da Siena ospita un concerto con i ... Si legge su ilmattino.it

Festival del Mediterraneo: concerto del trio Frigato-Mura-Rivellini - 30 il Festival del Mediterraneo propone un trio d’eccezione: l'organista Fabio Frigato, i trombettisti Antonio Mura, docente del Conservatorio “Canepa” di Sassari, e Roberto ... Lo riporta unionesarda.it