Musica il 15 luglio esce il nuovo singolo di Le One Yamal

Il 15 luglio si prepara a scatenare le onde radiofoniche il nuovo singolo di Le-one Yamal, un brano che promette di conquistare le playlist estive. A pochi mesi dal successo del suo primo EP Nessuno, il talento salernitano torna con un pezzo potente e coinvolgente, capace di catturare l’ascoltatore con atmosfere urbane e un ritmo incalzante. Preparati a immergerti in un viaggio sonoro che racconta la corsa forsennata di una generazione senza freni.

