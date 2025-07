Museo di Storia Naturale sabato 12 luglio concerto dell' Orchestra Giovanile Toscana

Preparati a vivere un'estate all'insegna della musica e della scoperta al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo! Sabato 12 luglio alle 21, l'Orchestra Giovanile Toscana torna ad affascinare il pubblico con "Opera Postuma", un affascinante viaggio tra composizioni straordinarie. Non perdere questa occasione unica di unire arte, cultura e natura in un'atmosfera magica. La musica ti aspetta per lasciarti senza fiato!

L'Orchestra Giovanile Toscana torna ad esibirsi al Museo di Storia naturale del Mediterraneo con due appuntamenti, il 12 luglio e il 6 agosto, dedicati alla musica da camera. "Opera Postuma” è il titolo del primo concerto, in programma sabato 12 luglio alle 21, dedicato a due composizioni assai. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: luglio - museo - storia - naturale

Frascati. Shaman – Visioni Dionisiache. Mostra collettiva dal 5 Luglio al 7 Settembre al Museo Tuscolano delle Scuderie Aldobrandini - Nel suggestivo scenario dei Castelli Romani, dal 5 luglio al 7 settembre, il Museo Tuscolano delle Scuderie Aldobrandini apre le sue porte a "Shaman – Visioni dionisiache", una mostra collettiva che invita a immergersi nelle profondità dell’esperienza artistica e spirituale.

? Sabato al Museo! Un laboratorio per tutta la famiglia per scoprire il disegno naturalistico e realizzare un taccuino personale tra meraviglia e divertimento. Sabato 12 luglio Ore 16:00 Museo di storia naturale Info bit.ly/ScienzeLab Prenota subit Vai su Facebook

Museo di Storia Naturale, sabato 12 luglio concerto dell'Orchestra Giovanile Toscana; APERITIVI IN MUSEO 2025; Domenica al Museo. Gratis il 6 luglio - a Milano.

Il Museo di Storia Naturale di Comiso (Rg) - Il Museo civico di Storia Naturale del comune di Comiso, in provincia di Ragusa, è una delle tante perle nascoste all’interno della nostra Isola. Riporta ansa.it

Il Monte Cinto, 282m di storia e natura, l'escursione con partenza dal Museo di Cava Bomba - Prezzo Per partecipare è necessario acquistare il biglietto online (tariffa unica 10 euro, dagli 8 anni, non rimborsabile), fino a esaurimento dei posti disponibili. Secondo padovaoggi.it