Murderbot | La serie Apple Tv+ avrà una seconda stagione

Apple Tv+ ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione la serie di fantascienza Murderbot. La serie è stata accompagnata da una serie di critiche entusiastiche, ed un risultato quasi perfetto su Rotten Tomatoes (96%). L’annuncio è arrivato in anticipo di un giorno rispetto alla messa in onda dell’ultimo episodio della prima stagione. Murderbot Il Trailer della Prima Stagione La serie comedy thriller è stata creata dai premi Oscar® Chris e Paul Weitz  e interpretata dal vincitore dell’Emmy Alexander SkarsgĂĄrd, che è anche produttore esecutivo. Il cast comprende anche Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones e Tamara Podemski. 🔗 Leggi su Universalmovies.it