Muore sepolto in spiaggia l'allarme alla mamma dato dal fratellino di 5 anni | È sotto la sabbia

Una tragica scoperta ha sconvolto la spiaggia di Montalto di Castro: un ragazzo di 17 anni è stato trovato sepolto sotto la sabbia, allertando la famiglia grazie alla testimonianza del fratellino di soli cinque anni. Un episodio che evidenzia quanto possa essere fragile e imprevedibile la vita. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda e le misure di sicurezza da adottare in spiaggia.

L'allarme per la scomparsa del 17enne morto ieri sulla spiaggia a Montalto di Castro è stato dato dal fratellino più piccolo, di appena cinque anni. "È sotto la sabbia" ha detto alla madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: spiaggia - allarme - dato - fratellino

Enorme spiaggiamento di biomasse vegetali sulla spiaggia di Siponto: l'allarme e le proposte di Europa Verde - Un vasto spiaggiamento di biomasse vegetali sulla spiaggia di Siponto ha suscitato allarmi e preoccupazioni.

Muore sepolto in spiaggia, l'allarme alla mamma dato dal fratellino di 5 anni: È sotto la sabbia; Così è morto il ragazzo sepolto sotto la sabbia a Montalto di Castro: la dinamica dell'incidente; Scava una buca in spiaggia e ci entra. Ragazzo muore sotto la sabbia.

Muore sepolto in spiaggia, l’allarme alla mamma dato dal fratellino di 5 anni: “È sotto la sabbia” - L'allarme per la scomparsa del 17enne morto ieri sulla spiaggia a Montalto di Castro è stato dato dal fratellino più piccolo, di appena cinque anni ... Segnala fanpage.it

Riccardo Boni, scava la buca in spiaggia e muore sepolto vivo: la tragedia di un 17enne. L'allarme dato con i fratellini con cui giocava - Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, di fronte al camping Villaggio California. Da ilmessaggero.it