Muore a soli 32 anni un' onda di affetto circonda i familiari | Lenisce le ferite e fa bene al cuore

In un momento di profonda tristezza, Forlimpopoli si unisce nel cordoglio per la perdita del giovane Stefano Arcangeloni, scomparso a soli 32 anni. Un’ondata di affetto si diffonde tra familiari, amici e colleghi, mentre un gesto di solidarietà si fa strada: una donazione all’IRST per sostenere la ricerca contro i tumori. Che altre azioni di generosità possano nascere da questa dolorosa perdita?

Forlimpopoli piange la scomparsa di una giovane vita, quella del 32enne Stefano Arcangeloni. I colleghi di lavoro della Marcegaglia, insieme ad amici e familiari, hanno raccolto una somma di denaro da donare all'Irst, in modo da contribuire nella ricerca e nella lotta contro i tumori. "Che altre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

