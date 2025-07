Muore a 59 anni nell’incidente d’auto Soccorsi inutili il tragico schianto

Una tragica giornata si è tinta di nero a Arezzo, dove un grave incidente sulla E78 ha strappato la vita a una donna di soli 59 anni. Nonostante l’intervento tempestivo di soccorritori e mezzi di emergenza, le ferite riportate si sono rivelate fatali. Un dramma che ci ricorda quanto la sicurezza stradale sia fondamentale: ogni vita conta e merita di essere preservata.

Arezzo, 11 luglio 2025 – Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 11 luglio. Per cause ancora in corso di accertamento, una donna ha perso la vita a bordo della sua macchina lungo la E78, all'altezza di Stoppe d'Arca. E' successo intorno alle 15,13. Sul posto sono intervenuti l'auto infermierizzata di Arezzo, una Blsd della Croce Rossa di Arezzo, l'elisoccorso Pegaso e i vigili del fuoco con l'elicottero Drago e una squadra a terra, ma per la 59enne non c'è stato nulla da fare. Dei rilievi si è occupata la polizia municipale di Arezzo. Notizia in aggiornamento.