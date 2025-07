Multiproprietà col Lione | l' Uefa retrocede il Palace in Conference E il Forest va in Europa League

Il mondo del calcio si infiamma: la multiproprietà tra Multipropriet224 e l’Uefa ha portato alla retrocessione del Palace in Conference League, mentre il Forest si assicura un posto in Europa League. La questione si fa ancora più intricata con le accuse di violazione delle regole da parte dei londinesi, appartenenti all’americano Textor, coinvolto anche con l’Olympique. I club potranno comunque fare ricorso al TAS, aprendo nuovi scenari nel calcio europeo.

