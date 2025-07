Movida controlli dei carabinieri | raffica di multe in 5 finiscono nei guai

Una serata di movida animata e sotto stretti controlli si è trasformata in un blitz dei Carabinieri, che hanno elevato numerose multe e portato cinque persone nei guai. L’intervento, mirato a garantire sicurezza e rispetto delle norme, ha evidenziato l’importanza di un’azione decisa per mantenere ordine e tranquillità nel cuore della città. Il bilancio dell’operazione sottolinea come la collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini sia fondamentale per preservare il vivere civile.

Serata di controlli serrati quella di ieri nell’area della movida di Aversa, dove i carabinieri della Compagnia cittadina hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio volto a contrastare reati e condotte pericolose per la sicurezza pubblica. Il bilancio dell’operazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

