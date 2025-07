Mouratoglou contro Ivanisevic | Sbagliato attaccare Tsitsipas così

Roma, 11 luglio 2025 – Stefanos Tsitsipas, una volta tra i protagonisti più promettenti del tennis mondiale, si trova in un momento di crisi. Dopo aver brillato nelle finali di Roland Garros 2021 e dell'Australian Open 2023, la sua ascesa si è fermata e ora rischia di perdere terreno nel ranking ATP. La questione diventa ancor più complessa considerando le recenti tensioni come quella tra Mouratoglou e Ivanisevic, che dimostrano quanto il mondo del tennis sia sempre più imprevedibile e affascinante.

Roma, 11 luglio 2025 – Stefanos Tsitsipas è in difficoltà. Se negli anni scorsi si parlava del greco come uno dei prospetti più interessanti del tennis, soprattutto dopo le finali del Roland Garros nel 2021 e dell' Australian Open nel 2023, nell'ultimo periodo è crollato in classifica. Il suo punto più alto è stato chiaramente nel 2021, quando è arrivato al terzo posto nel Ranking Atp, ma ora si trova addirittura fuori dalla top 30, precisamente al 26esimo posto. A seguito di alcuni risultati deludenti, il greco ha deciso di cambiare guida tecnica e dalla fine di maggio ha scelto Goran Ivanisevic.

