Motorola Edge 60 Pro l' abbiamo testato insieme ai nuovi Moto Buds Loop

Abbiamo messo alla prova il nuovo Motorola Edge 60 Pro, un vero flagship capace di scattare foto e video irresistibili per i social. Accanto a lui, i Moto Buds Loop sorprendono con stabilità e qualità audio eccellente. Un duo che combina potenza e stile, pronto a rivoluzionare l’esperienza multimediale. Scopriamolo insieme e lasciati conquistare dalle sue prestazioni straordinarie.

Motorola lancia i suoi nuovi auricolari Moto Buds Loop con un concerto speciale e noi li abbiamo provati - Per festeggiare l'arrivo del prodotto nei negozi, Motorola ci ha invitati a ... Secondo msn.com