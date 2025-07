Motoraduno a favore di una nuova attenzione verso i disabili

In un mondo che corre veloce, anche le passioni più forti possono diventare strumenti di inclusione e solidarietà. È così che, questo pomeriggio in piazza Castello, si è tenuto un motoraduno speciale, dedicato a sensibilizzare sull’ADHD e promuovere l’uguaglianza attraverso la passione per le due ruote. Con il motto “Tutti in sella, nessuno escluso”, l’evento ha dimostrato che l’energia delle moto può essere un potente messaggio di integrazione e speranza per tutti.

Tempo di lettura: 3 minuti Le moto possono correre anche per favorire l'nclusione e l'integrazione rispetto a coloro che sono affetti da ai Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD). Si è svolto questo pomeriggio in piazza Castello del capoluogo il raduno di centauri all'insegna del motto "Tutti in sella, nessuno escluso: "L'ADHD non va in vacanza, ma è sempre in moto", a voler segnalare alla pubblica opinione la massima sensibilità ed attenzione rispetto ai disturbi della personalità che affligono in tanti e sollecitare solidarietà e accoglienza per quanti soffrono. Massimo Micco, presidente dell' Associazione ADHD Campania OdV, ha promosso l'iniziativa di raduno degli appassionati motociclisti ma con la voglia di dimostrare in concreto la determinazione sui temi dell'i nclusione e del rispetto reciproco.

