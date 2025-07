MotoGp Sachsenring Di Giannantonio il più veloce al venerdì Marquez in controllo

Nel cuore del Sachsenring, il venerdì del GP di Germania riserva sorprese: Fabio Di Giannantonio sorprende tutti, stabilendo il nuovo record della pista e conquistando la prima posizione. Mentre il giovane pilota Ducati Pertamina brilla, Marc Marquez dimostra di essere in pieno controllo, mantenendo un ritmo solido. La sfida si infiamma: chi saprà dominare nei prossimi giorni? Restate sintonizzati per scoprire cosa ci aspetta in questa emozionante tappa della MotoGP!

Sachsenring, 11 luglio 2025 - A sorpresa è sbucato Fabio Di Giannantonio nel venerdì del gran premio di Germania di Moto gp. Il pilota Ducati Pertamina ha trovato il miglior tempo sul tracciato del Sachsenring con anche il record della pista, battuto Jorge Martin di circa 4 decimi, prendendosi la prima posizione davanti ai fratelli Marquez. Marc, comunque, è parso in controllo con un ottimo ritmo sul passo gara, mentre Pecco Bagnaia ha faticato di più e strappato la nona posizione. Bene anche Quartararo e Acosta. La prima sessione. Nella prima sessione del mattino i piloti sono scesi in pista con morbide all'anteriore e medie al posteriore per le prime prove di passo gara con tempi sotto l'1'21", già con Marc Marquez su livelli imperiali su un tracciato a lui favorevole.

