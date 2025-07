MotoGP risultati e classifica pre-qualifiche GP Germania 2025 | Di Giannantonio in testa Bagnaia in Q2

Il GP di Germania al Sachsenring si apre con Fabio Di Giannantonio in testa nelle prime prove libere, siglando il miglior giro con un incredibile 1:19.071 sulla Ducati VR46. La classifica pre-qualifiche vede il nostro talento precedere di oltre tre decimi i noti rivali spagnoli Alex Marquez e Marc Marquez. Intanto, Bagnaia si posiziona in Q2, pronto a dare battaglia. E ora, ecco come si sta delineando la sfida per il weekend tedesco...

Fabio Di Giannantonio ha firmato il miglior giro nelle prove libere 2 del GP di Germania, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Sachsenring. Il centauro italiano ha stampato un perentorio 1:19.071 in sella alla Ducati VR46, riuscendo a precedere gli spagnoli Alex Marquez (Ducati Gresini) e Marc Marquez (Ducati ufficiale) di oltre tre decimi. Quarta piazza per il francese Fabio Quartararo (Yamaha) con un distacco di 0.453, seguito dalla KTM di Pedro Acosta e dall’altra Ducati VR46 guidata da Franco Morbidelli. Francesco Bagnaia si è fermato in nona piazza con l’altra Ducati ufficiale: il piemontese paga un distacco di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Germania 2025: Di Giannantonio in testa, Bagnaia in Q2

In questa notizia si parla di: motogp - germania - giannantonio - risultati

