MotoGP risultati e classifica FP1 GP Germania 2025 | Marc Marquez davanti a tutti 3° Bezzecchi Nono Francesco Bagnaia

L’undicesima tappa del Motomondiale 2025 ha preso il via al Sachsenring, dove Marc Marquez domina le FP1 con un tempo impressionante di 1’20”372. L’iberico si conferma in testa, seguito da Jack Miller e dall’azzurro Marco Bezzecchi, che si piazza al nono posto. La battaglia per la pole si fa sempre più avvincente, promettendo un weekend ricco di adrenalina e sorprese. Resta sintonizzato per scoprire come si svilupperà questa emozionante sfida.

Si è aperta l’ undicesima tappa stagionale del Motomondiale 2025: per il GP della Germania sono andate in scena al Sachsenring le FP1 valide per la prova del calendario della MotoGP. Al termine della prima sessione delle prove libere comanda Marc Marquez. L’ iberico chiude col miglior crono in 1’20?372, con 0?109 di margine sull’ australiano Jack Miller. Terza piazza per l’ azzurro Marco Bezzecchi, staccato di 0?315. Segue il transalpino Johann Zarco, quarto a 0?508, mentre l’ azzurro Fabio Di Giannantonio è sesto a 0?610, infine è nono Francesco Bagnaia a 0?700. CLASSIFICA FP1 GP GERMANIA MOTOGP 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Germania 2025: Marc Marquez davanti a tutti, 3° Bezzecchi. Nono Francesco Bagnaia

