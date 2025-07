MotoGP orari qualifiche e Sprint Race GP Germania 2025 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Preparati a vivere un sabato ricco di emozioni al Gran Premio di Germania 2025! Mentre il venerdì si conclude con tante promesse, domani si entrerà nel cuore del weekend sul temuto tracciato del Sachsenring con qualifiche e Sprint Race, pronti a decidere le sorti del campionato. Ecco il programma completo, con tutte le info su TV, streaming e guida TV8 e Sky, per non perdere nemmeno un attimo di questo spettacolo memorabile.

Mentre stiamo vivendo il venerdì del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del campionato, è già tempo di pensare a quello che vivremo domani sul tracciato del Sachsenring. Si entrerà ufficialmente nel vivo del weekend teutonico, con qualifiche e Sprint Race che ci regaleranno una giornata di grande spettacolo. Quale sarà il programma del sabato del Sachsenring? Si inizierà alle ore 08.40 con la FP2 della Moto3, quindi alle ore 09.25 sarà la volta della Moto2, mentre quella della MotoGP prenderà il via alle ore 10.10. Alle ore 10.50 scatteranno le qualifiche della classe regina, alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Germania 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

