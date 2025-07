MotoGp Marquez punta sulla gara Bagnaia prova il nuovo telaio | Ci sono pro e contro

Sachsenring, 11 luglio 2025 – Fabio Di Giannantonio il più veloce nel venerdì del gran premio di Germania al Sachsenring, ma Marc Marquez è in pieno controllo della situazione. Il leader della classifica sul passo va veloce come un fulmine e si è preso il lusso di non effettuare il secondo time attack nelle pre qualifiche per lavorare ancora con gomma usata. Ed è proprio lì che Marc si sente in fiducia e in feeling sia con la moto che con il tracciato, dove peraltro ha vinto otto volte consecutivamente. Insomma, il favorito è ancora lui nonostante il venerdì abbia premiato il pilota Pertamina. Poi c’è Pecco Bagnaia, che si è preso il rischio di provare un nuovo telaio anche sacrificando l’accesso alla Q2, ma alla fine il nono tempo è stato sufficiente per evitare problemi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Marquez punta sulla gara. Bagnaia prova il nuovo telaio: “Ci sono pro e contro”

