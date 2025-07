MotoGP Marc Marquez vola in FP1 al Sachsenring 3° Bezzecchi avvio a rilento per Bagnaia

Marc Marquez vola in FP1 al Sachsenring, lasciando tutti dietro e confermando il suo talento sopraffino sul circuito tedesco. Con un ritmo irresistibile, l'iberico del team ufficiale dimostra ancora una volta di essere un maestro nei percorsi tortuosi, facendo subito il vuoto e lasciando gli avversari a distanza. La sua performance promette scintille per il resto del fine settimana, mentre gli altri devono già rincorrere...

Marc Marquez fa subito il vuoto come da pronostico al Sachsenring e domina la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2025, valido come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il leader del campionato si è confermato un grande specialista del tortuoso circuito tedesco, facendo la differenza nelle 10 curve a sinistra e rifilando distacchi abissali sin dal primo run del weekend. Lo spagnolo del team ufficiale Ducati ha fermato il cronometro in 1'20?372, firmando il miglior tempo assoluto a inizio turno (quindi con una pista meno performante) e restando in vetta fino alla bandiera a scacchi nonostante i vari time-attack effettuati negli ultimi minuti dai piloti che hanno deciso di cambiare pneumatici per andare a caccia della prestazione pura con gomme nuove.

