MotoGP Marc Marquez | Giornata positiva domani ci attende un sabato di grande battaglia

Il weekend al Sachsenring si apre sotto i migliori auspici per Marc Marquez, che ha dominato le pre-qualifiche del Gran Premio di Germania. Con un passato ricco di successi sul tracciato tedesco, il pilota spagnolo si presenta fiducioso e determinato a conquistare un'altra vittoria. Dopo un venerdì senza intoppi, la sua giornata positiva fa ben sperare: domani ci attende una battaglia epica in MotoGP, dove ogni passo sarà cruciale per il podio.

Come ampiamente previsto e preventivabile, Marc Marquez è in controllo al Sachsenring. Il pilota spagnolo chiude al terzo posto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato teutonico, dove ha vinto ben 11 volte in carriera, il Cabroncito ha iniziato con il piede giusto, con un venerdì lineare e senza intoppi. Migliore nella FP1 e molto efficace anche nel turno pomeridiano, specialmente sul fronte del passo gara. Il miglior tempo della sessione porta la firma di Fabio Di Giannantonio che piazza un clamoroso 1:19.071 con le bellezza di 337 millesimi di vantaggio su Alex Marquez, mentre è terzo Marc Marquez a 390. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Giornata positiva, domani ci attende un sabato di grande battaglia”

In questa notizia si parla di: motogp - marc - marquez - giornata

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

Marc Marquez nel venerdì di Assen: "Cadute? È stata la giornata più dura, ma il feeling sulla moto è buono" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #DutchGP #MarcMarquez #Ducati Vai su X

La prossima gara verrà corsa al Sachsenring, circuito sul quale Marc Marquez ha vinto 11 volte, di cui 9 in MotoGP, ed è in testa al campionato 2025. Ma mettiamo una foto di Bagnaia. Vai su Facebook

MotoGP LIVE, la giornata di FP del GP di Germania: segui l'azione minuto per minuto; MotoGP, inizia il weekend del Sachsenring. Marc Marquez si prepara per una inevitabile doppietta?; Marc Marquez, la caduta nelle Pre-qualifiche di Assen. FOTO-VIDEO.

MotoGP 2025. GP di Germania. Marc Marquez, "solo" 3°: "Soddisfatto, l'importante è non esagerare" - Il 93 ha spiegato perché nel pomeriggio non ha ottenuto il miglior tempo, che tutti davano quasi per scontato: c'entra il lavoro sulle gomme ... Lo riporta moto.it

MotoGP | Marquez: "La cosa più sensata e migliore per Martin è rimanere con Aprilia" - Marc Marquez, che ha chiuso terzo nella prima giornata di prove del Gran Premio di Germania della MotoGP, ha parlato dell'ovvia decisione di Jorge Martin, che rimarrà con l'Aprilia anche nella prossim ... Riporta msn.com