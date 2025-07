MotoGP in Germania Marc Marquez domina nelle prove libere

Nelle prove libere del Gran Premio di Germania, Marc Marquez ha dimostrato ancora una volta il suo incredibile talento, firmando il miglior tempo sulla pista del Sachsenring con un record impressionante di 1’20”372. La battaglia si infiamma tra le grandi stelle della MotoGP, ma è ancora il campione spagnolo a dominare la scena. La sfida per la pole si prospetta emozionante e ricca di sorprese.

Nelle prove libere del Gran Premio di Germania della MotoGP, Marc Marquez ha firmato con la sua Ducati il miglior tempo in 1'20?372, davanti alla Yamaha di Jack Miller e all'Aprilia di Marco Bezzecchi. C'è ancora Marc Marquez davanti a tutti in Germania dopo le prove libere della MotoGip. Lo spagnolo è stato il più veloce sulla pista del Sachsenring, firmando con la sua Ducati il miglior tempo in 1'20?372, davanti alla Yamaha di Jack Miller (+0.109 millesimi) e all'Aprilia di Marco Bezzecchi (+0.315).