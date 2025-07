MotoGP Francesco Bagnaia | Ho scelto il telaio vecchio l’inizio è stato positivo

Francesco Bagnaia ha deciso di puntare sul vecchio telaio L8217 in un inizio di stagione promettente, nonostante le sfide. Nelle pre-qualifiche del GP di Germania sul circuito del Sachsenring, Pecco si salva per un pelo, concludendo in nona posizione e garantendosi l’accesso alle Q1 e Q2. Un risultato che testimonia come, anche tra difficoltà , la determinazione di Bagnaia sia inarrestabile nel mettere alla prova il suo potenziale e puntare sempre più in alto.

Francesco Bagnaia si salva per il rotto della cuffia nelle pre-qualifiche del GP di Germania, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito del Sachsenring, Pecco ha terminato in nona posizione nell’attacco al tempo, funzionale alla qualificazione alla Q1 e alla Q2, con quest’ultima riservata ai migliori dieci tempi della sessione odierna. Un turno di prove che ha confermato le difficoltĂ di Bagnaia di estrarre il massimo potenziale dalla GP25, cosa che invece non si verifica in altri piloti che hanno a disposizione questa moto. Si pensi a Fabio Di Giannantonio, autore del miglior crono di 1:19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho scelto il telaio vecchio, l’inizio è stato positivo”

In questa notizia si parla di: bagnaia - motogp - francesco - scelto

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Le cose stanno andando bene, ma la scelta delle gomme sarà un terno al lotto per la Sprint” - Vai su X

MotoGP, Marc Marquez batte ancora Alex e vince anche la Sprint di Assen. Terzo un ottimo Bezzecchi, male Bagnaia Vai su Facebook

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Le cose stanno andando bene, ma la scelta delle gomme sarà un terno al lotto per la Sprint”; MotoGP Thailandia D0: Francesco Bagnaia fornisce aggiornamenti tecnici sulla Ducati GP25; MotoGP, Martin con il numero 1 nel 2025: tutti i piloti che l'hanno scelto.

Bagnaia fa esperimenti, ma il nuovo telaio è rimandato: “Domani avrò il vecchio su entrambe le moto” - Le parole di Francesco Bagnaia al termine del venerdì del Sachsenring concluso in nona posizione per un soffio dentro alla top- Si legge su formulapassion.it

MotoGP | Bagnaia: "Sono più vicino di quanto possa sembrare" - La cosa fondamentale è trovare un buon feeling con la moto e riuscire ad infilarsi nelle prime dieci posizioni per staccare il pass per ... Lo riporta msn.com