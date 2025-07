MotoGP Di Giannantonio svetta nelle pre-qualifiche al Sachsenring Si salvano Bezzecchi e Bagnaia

In un emozionante colpo di scena al Sachsenring, Fabio Di Giannantonio brilla nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania 2025, stabilendo il nuovo record della pista con un tempo di 1’19”071. Mentre Bezzecchi e Bagnaia evitano rischi e si salvano, il talento romano si conferma tra i protagonisti assoluti della stagione. La sfida è aperta: l’attesa ora si sposta verso le qualifiche, dove ogni secondo potrà fare la differenza.

Fabio Di Giannantonio trova un exploit inatteso e firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania 2025, undicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano del team VR46, dopo aver trovato un buon passo già in FP1 al mattino, si è dimostrato estremamente competitivo anche nel time-attack siglando il nuovo record della pista al Sachsenring in 1’19?071. Segnali incoraggianti dunque per il “Diggia”, anche se le previsioni meteo indicano un forte rischio pioggia per il prosieguo del weekend che potrebbe stravolgere i valori in campo odierni. Il ducatista italiano ha preceduto in classifica i fratelli Marquez, con un acciaccato Alex a sorpresa davanti al favorito Marc (che si è concentrato però maggiormente sul ritmo con gomme usate), rispettivamente a 337 e 390 millesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Di Giannantonio svetta nelle pre-qualifiche al Sachsenring. Si salvano Bezzecchi e Bagnaia

In questa notizia si parla di: motogp - giannantonio - qualifiche - sachsenring

MotoGP, Di Giannantonio su Marquez: “Ha un talento straordinario, per vincere devi essere più abile” - Nel Motomondiale 2025, Fabio Di Giannantonio guarda con ammirazione alla supremazia di Marc Marquez. Consapevole del talento straordinario del campione spagnolo, Di Giannantonio cerca di trasformare questa ispirazione in motivazione per la sua carriera.

MotoGP | Di Giannantonio: "Il Sachsenring può risaltare i nostri punti di forza" | Motorsport Link all'articolo nel commento Vai su Facebook

LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marc Marquez sempre in vetta con Di Giannantonio e Bagnaia all’inseguimento; MotoGP 2025. GP di Germania. Pre-qualifiche: ti aspetti Marc Marquez ma arriva Fabio Di Giannantonio, che record! [RISULTATI]; MotoGP oggi in tv, GP Germania 2025: orari venerdì 11 luglio, streaming, programma TV8 e Sky.

MotoGP Sachsenring: Di Giannantonio al top nelle pre qualifiche! - Siglando il giro record della storia del Sachsenring, Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ha ottenuto la miglior prestazione nelle pre ... Scrive thelastcorner.it

MotoGP, LIVE Prequalifiche Sachsenring: cronaca diretta minuto per minuto - MotoGP: Marc Marquez ha iniziato dominando il weekend in Germania, ma i rivali sono molto vicini e la Ducati non sembra affatto imbattibile. Come scrive gpone.com