MotoGp Di Giannantonio domina le pre-qualifiche in Germania

Fabio Di Giannantonio si distingue nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania al Sachsenring, stabilendo il nuovo record della pista in 1’19”071. La sua prestazione apre le porte a un weekend ricco di emozioni e sfide entusiasmanti. Seguite con noi tutte le novità e aggiornamenti in tempo reale su Sportface Tv, per non perdere nemmeno un istante di questa avvincente corsa. Restate sintonizzati!

E’ stato Fabio Di Giannantonio a conquistare il miglior tempo nelle pre-qualifiche MotoGp del Gran Premio di Germania, al Sachsenring. Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il nuovo record della pista (in 1’19?071), conquistando il miglior tempo nelle pre-qualifiche MotoGp del Gran Premio di Germania, al Sachsenring. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: motogp - giannantonio - qualifiche - germania

MotoGP, Di Giannantonio su Marquez: “Ha un talento straordinario, per vincere devi essere più abile” - Nel Motomondiale 2025, Fabio Di Giannantonio guarda con ammirazione alla supremazia di Marc Marquez. Consapevole del talento straordinario del campione spagnolo, Di Giannantonio cerca di trasformare questa ispirazione in motivazione per la sua carriera.

MotoGP, GP Germania 2025: le prove libere 2 in diretta; MotoGP 2025. GP di Germania. Pre-qualifiche: ti aspetti Marc Marquez ma arriva Fabio Di Giannantonio, che record! [RISULTATI]; MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Germania 2025: Di Giannantonio in testa, Bagnaia in Q2.

MotoGP 2025. GP di Germania. Pre-qualifiche: ti aspetti Marc Marquez ma arriva Fabio Di Giannantonio, che record! [RISULTATI] - È il caso di dirlo: solo terzo Marc Marquez, ma il 93 ha un grande passo. Segnala moto.it

Di Giannantonio da record davanti ai fratelli Marquez nelle pre-qualifiche del Sachsenring - Il pilota romano firma il nuovo record della pista e chiude davanti a tutti la prima giornata di prove del Gran Premio di Germania ... msn.com scrive