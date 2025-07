Motociclista in prognosi riservata dopo incidente | centri prelievo presi d' assalto per donare sangue

Un gesto di solidarietà senza precedenti ha invaso i centri prelievo di Brindisi, travolti da un’ondata di donazioni spontanee in seguito all’incidente stradale che ha visto coinvolto un motociclista in prognosi riservata. La comunità si è stretta intorno alla speranza di una pronta ripresa, dimostrando che, in momenti difficili, il cuore diventa il più potente motore di solidarietà. La generosità collettiva continua a stupirci, e questa storia ne è la prova vivente.

BRINDISI - Due presidi Asl pieni di gente per donare sangue. Ad incidere su questa decisione, l’onda emotiva scatenata dall’incidente stradale che ha coinvolto un 52enne di Surbo (Lecce), avvenuto nella mattinata di ieri, 10 luglio, sulla strada statale 613 tra Brindisi e Lecce all'altezza di San. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

