Moto3 | Odgen il più veloce nel primo turno di libere al Sachsenring Rueda insegue

Il venerdì del GP della Germania ha visto Scott Odgen brillare nel primo turno di libere, stabilendo il crono più veloce e mettendo in evidenza il suo talento sul mitico circuito del Sachsenring. Con una prova solida e determinata, il pilota del Team CIP Green Power ha dimostrato di essere un avversario da rispettare, lasciando già intravedere emozionanti sfide per il weekend. La sfida è appena iniziata, e le sorprese non sono mancate…

Si apre nel segno di Scott Odgen il venerdì dedicato alle prove libere valide per il GP della Germania, undicesimo atto del Motomondiale 2025 di Moto3 in scena presso il mitico circuito del Sachsenring. Prova solida per il centauro che, nella fattispecie, ha regolato il sempre temibile leader Josè Antonio Rueda. Nello specifico il pilota in forza al Team CIP Green Power ha fermato il cronometro a 1:25.707, rifilando 0.127 proprio allo spagnolo della Red Bull KTM Ajo, secondo davanti ad un consistente Joel Kelso (LEVEL UP-MTA), terzo con +0.1666. Quarto posto invece per Taiyo Furusato (Honda Team Asia), il quale ha racimolato uno scarto di +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3: Odgen il più veloce nel primo turno di libere al Sachsenring. Rueda insegue

