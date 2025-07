Moto3 | David Munoz segna il record della pista nelle pre-qualifiche al Sachsenring Pini in top 14

Il centauro della Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha infatti segnato un tempo impressionante, stabilendo il nuovo record della pista nelle pre-qualifiche del GP di Germania. Con una prestazione straordinaria, David Munoz si presenta come uno dei protagonisti di questa stagione 2025 di Moto3, promettendo emozioni e sorprese nel week-end di Sachsenring. La sfida è aperta: cosa ci riserverà questa gara?

David Munoz svetta nella pre-qualifiche valide per il GP della Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto3 in fase di svolgimento questo fine settimana presso l’iconico circuito di Sachsenring. Grande prova per lo spagnolo che, per l’occasione, ha segnato il nuovo record della pista scendendo in solitaria sotto il minuto e venticinque. Ma andiamo con ordine: Il centauro della Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha infatti segnato il tempo di 1:24.767, precedendo di 0.3060 la Leopard Racing di David Almansa e di 0.405 la CIP Green Power di Scott Odgen, nuovamente al vertice dopo il primo posto nel turno inaugurale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3: David Munoz segna il record della pista nelle pre-qualifiche al Sachsenring. Pini in top 14

In questa notizia si parla di: moto3 - david - munoz - record

#Moto3 #DutchGP La classifica finale, con José Antonio Rueda vincitore, David Munoz e Valentin Perrone sul podio, conta il giusto. Due gli aspetti che sovrastano ogni cosa. In primis l'auspicio che i piloti coinvolti nel botto all'ultima chicane non si siano fatti n Vai su X

MOTO3 ASSEN - BRUTTO INCIDENTE PER LUCA LUNETTA, VINCE JOSÉ ANTONIO RUEDA Nella gara del mondiale Moto3 ad Assen non è mancato proprio nulla: gruppo di testa bello folto, sorpassi continui, manovre al limite e incidenti. E proprio con un i Vai su Facebook

Moto3 | Gp Germania: Munoz si aggiudica le pre-qualifiche con record; Moto3 Test Jerez, giorno 2: Munoz soffia il record a Piqueras, Bertelle top Italia; Moto3 Argentina FP1: David Munoz spara il primo colpo.

Moto3: Munoz in pole in Olanda, terzo Rossi - Moto - Ansa.it - Il giovane spagnolo di BOE Motorsports beffa tutti e proprio all'ultimo vola al comando nelle qualifiche del Gp d'Olanda, riscrivendo anche il ... Si legge su ansa.it

Moto3â„¢: Veijer vola in casa con un passo record - Tempo di P2 per la classe leggera al TT Circuit Assen: la Moto3â„¢ in questo sabato mattina olandese vede sfrecciare l'idolo di casa Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) che nel ... Lo riporta motogp.com