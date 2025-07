Moto2 Joe Roberts svetta nella FP1 del Sachsenring Gonzalez 3° Vietti chiude la top10

L’equilibrio tra agilità e precisione è fondamentale sul tracciato del Sachsenring, una delle piste più tecniche del Mondiale di Moto2 2025. Joe Roberts si impone con una performance dominante nella FP1, mentre Gonzalez e Vietti si fanno notare rispettivamente con il 3° e il 10° tempo. La battaglia è aperta: chi saprà sfruttare al meglio questa prima sessione per dominare nelle qualifiche? La sfida è appena iniziata e il Gran Premio di Germania promette emozioni ad alta velocità!

Joe Roberts ha chiuso al comando una combattutissima prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sul tracciato del Sachsenring abbiamo assistito ad un turno regolare con i piloti che hanno potuto iniziare a fare la conoscenza con il particolare lay-out della pista teutonica, una delle più tortuose del calendario con le curve verso sinistra che dominano la scena. L’equilibrio, almeno per il momento, è letteralmente assoluto. I primi 7, per esempio, sono racchiusi in appena 161 millesimi, quindi allargando lo sguardo la top10 si chiude in 309 millesimi, mentre in nove decimi vediamo ben 19 piloti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Joe Roberts svetta nella FP1 del Sachsenring. Gonzalez 3°, Vietti chiude la top10

