Moto2 Celestino Vietti vola nelle pre-qualifiche del Sachsenring 12° Tony Arbolino

Le pre-qualifiche del Gran Premio di Germania al Sachsenring hanno regalato emozioni e sorprese, con Celestino Vietti che vola in testa con un record storico di 1:22.329, segnando il passo per il resto della stagione. La sua performance promette un weekend ricco di sfide e competitività , alimentando l’entusiasmo degli appassionati italiani e di chi sogna di vedere il talento azzurro dominare in Moto2. Ora, occhi puntati sul prosieguo delle qualifiche e sulla corsa al podio.

Si sono appena concluse le pre-qualifiche della Moto2, valide per il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito del Sachsenring la miglior prestazione è stata fatta segnare da Celestino Vietti (SpeedRS Team) con il crono di 1:22.329, nuovo record della pista. Ottimi segnali per l’italiano in vista del prosieguo del weekend. Il centauro azzurro è riuscito ad anticipare l’australiano Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), che si è fermato a 130 millesimi dalla testa. Accede direttamente al Q2 anche il leader del campionato, Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), che chiude la sua prova in terza piazza a 277 millesimi da Vietti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Celestino Vietti vola nelle pre-qualifiche del Sachsenring. 12° Tony Arbolino

