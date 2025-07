Moto investe pedone vicino alla fermata dell' autobus sulla Gardasana

Un pedone è stato coinvolto in un grave incidente questa sera sulla Gardesana, a Torri del Benaco, vicino alla fermata dell'autobus. La motocicletta lo ha investito intorno alle 16.30, causando ferite serie ma fortunatamente non fatali. L'uomo, ancora sotto shock, sta ricevendo le prime cure sul posto mentre le autorità indagano sulle cause di questo terribile episodio. Restiamo aggiornati per ulteriori dettagli.

Un pedone è stato investito da una moto questo pomeriggio, 11 luglio, sulla Gardesana. L'uomo ha riportato delle lesioni serie, ma non è in pericolo di vita. L'investimento è avvenuto intorno alle 16.30, a Torri del Benaco, vicino ad una pensilina dell'autobus sulla Gardesana.

