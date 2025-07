Moto investe bambina vicino alla fermata dell' autobus sulla Gardasana

Un tragico incidente scuote la tranquilla Torri del Benaco: una bambina è stata investita da una moto mentre si trovava vicino alla fermata dell'autobus sulla Gardesana. Le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente non in pericolo di vita. È un episodio che suscita grande preoccupazione tra i residenti e richiama l'attenzione sulla sicurezza stradale nella zona. L'indagine delle autorità prosegue per chiarire le dinamiche dell'incidente e prevenire future tragedie.

Una bambina è stata investita da una moto questo pomeriggio, 11 luglio, sulla Gardesana. La piccola ha riportato delle lesioni serie, ma non è in pericolo di vita. L'investimento è avvenuto intorno alle 16.30, a Torri del Benaco, vicino ad una pensilina dell'autobus sulla Gardesana. La bimba è. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: moto - bambina - vicino - autobus

Aspetta l’assassino del figlio alla fermata dell’autobus , gli spara e lo uccide. Era libero di andarsene in giro per il paese. Quegli italiani che non credono più alla legge e pensano che sia meglio farsi giustizia da soli #giustizia #roccadipapa Vai su Facebook

Moto investe una bambina sulla Gardesana: portata in ospedale; Incidente fra tir e pullman scolastico sulla Pedemontana: morta una maestra, paura per 30 bambini di prima elementare; Scontro bus scuola-tir su A1: 41 bimbi coinvolti, ferito l'autista.

Incidente tra moto e auto pirata, ferita una bambina di 11 anni: è ... - che domenica pomeriggio è rimasta coinvolta in un incidente stradale vicino a Terni mentre era con ... Riporta leggo.it

Bambina di 11 anni grave dopo scontro fra moto e auto pirata - È stata trasferita nella notte fra domenica e lunedì al policlinico Gemelli di Roma, dopo le prime cure e il ricovero in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria di Terni, una baambina di 11 ... Scrive ansa.it