Mostra di pittura e Festival di arte visiva | doppio evento culturale a Rapino

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna dell’arte e della cultura a Rapino! Domenica 13 luglio, al Museo della Ceramica e al Teatro di S. Antonio, si svolgeranno due eventi imperdibili: una mostra di pittura curata dall’architetto Raffaele Paolucci, e un festival di arte visiva che trasformeranno la serata in un ricco viaggio tra colori e creatività. Due appuntamenti da non perdere per tutti gli amanti dell’arte e della cultura, pronti a scoprire il talento locale e internazionale.

Due nuovi eventi culturali di rilievo si terranno a Rapino, al Museo della Ceramica e al Teatro di S. Antonio, domenica 13 luglio, a partire dalle 20.30. Il primo è una mostra di pittura, organizzata e curata dall’architetto Raffaele Paolucci, che vede la partecipazione, per la prima volta, di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

