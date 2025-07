Mossa di Trump sulle armi a Kiev | Le venderemo alla Nato E prepara un annuncio su Putin

Nella vibrante cornice della due giorni romana dedicata alla ricostruzione dell'Ucraina, la notizia più clamorosa arriva da Washington: Donald Trump annuncia un importante cambiamento sulla Russia, con possibili implicazioni per il futuro del conflitto. Durante un’intervista telefonica a NBC News, Trump ha lasciato intendere una svolta significativa, lasciando il mondo in attesa di ciò che potrebbe delinearsi nei prossimi giorni, e preannunciando un annuncio decisivo su Putin e le armi a Kiev.

