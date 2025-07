Morto sepolto in spiaggia il terribile retroscena | come lo ha scoperto la mamma

Una tranquilla giornata di mare si è trasformata in un incubo per una famiglia di Montalto di Castro quando Riccardo Boni, 17 anni, è stato tragicamente sepolto dalla sabbia durante un gioco sulla spiaggia. La scoperta rivoluzionaria della madre ha svelato dettagli sconvolgenti e ha acceso i riflettori su un incidente che ha scosso l’intera comunità. Ma cosa è realmente successo e quali sono le prossime mosse delle autorità? Scopriamolo insieme.

Una giornata di mare si è trasformata in un incubo per una famiglia in vacanza sul litorale viterbese. Riccardo Boni, 17 anni, è morto sepolto dalla sabbia mentre scavava una buca in spiaggia con i fratellini. Un dramma che ha sconvolto Montalto di Castro e aperto interrogativi sulle dinamiche dell’incidente. Ecco cosa è successo e quali saranno i prossimi passi dell’autorità giudiziaria. Leggi anche: Riccardo Boni morto sepolto dalla sabbia, come è potuto succedere: l’allarme da uno studio americano Riccardo e quella buca scavata per gioco. Riccardo Boni, 17 anni, era arrivato da appena due giorni con la sua famiglia al camping California di Montalto di Castro, per una vacanza estiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Morto sepolto in spiaggia, il terribile retroscena: come lo ha scoperto la mamma

