Morto risucchiato dal motore di un aereo a Orio al Serio lo steward avverte il collega | Chiudi gli occhi

Una tragedia sconvolgente ha colpito l'aeroporto di Orio al Serio: Andrea Russo, uno steward di soli 29 anni, ha perso la vita in un tragico incidente a bordo di un Airbus A319 di Volotea. Mentre l'aereo era in fase di atterraggio, un evento improvviso e devastante ha provocato il peggio. La testimonianza di un collega, che gli avrebbe detto di chiudere gli occhi, apre una finestra sul dramma nascosto dietro quella tragica fatalità. Continua a leggere.

Andrea Russo ha perso la vita, risucchiato dal motore di un aereo, sulla pista di atterraggio di Orio al Serio. Al momento dei fatti, sull'aereo erano presenti due steward. Il primo, capendo cosa stava per succedere, avrebbe detto al collega più giovane: "Chiudi gli occhi". Ecco cos'è accaduto a bordo dell'Airbus A319 di Volotea lo scorso 8 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

