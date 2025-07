Morto nello schianto a 37 anni ‘Tutti sconvolti Matteo ci mancherà’

Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Lastra a Signa: Matteo Caruso, 37 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale venerdì sera lungo via Vecchia Pisana. La scomparsa improvvisa di un giovane stimato lascia un vuoto incolmabile tra amici e familiari, che ora si stringono attorno ai ricordi di un uomo dal cuore grande. La comunità si unisce nel cordoglio, ricordando Matteo con affetto e tristezza.

Lastra a Signa (Firenze), 11 luglio 2025 – Una comunità in lutto, a Lastra a Signa, per la morte di Matteo Caruso, 37 anni, che ha drammaticamente perso la vita venerdì sera in via Vecchia Pisana (Sp 72), la strada che collega il centro del paese con Malmantile. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto intorno alle 21, mentre il 37enne percorreva in discesa la strada provinciale in direzione di Lastra. Con lui, a bordo della sua Mini Cooper vecchio modello, un amico di 43 anni, anche lui lastrigiano. Non è chiaro cosa sia successo ma, al Km 1+200, poco prima dell'ex Mulino, la Mini si sarebbe scontrata frontalmente con una Dacia Duster che arrivava in direzione opposta, con alla guida un uomo di 68 anni di Montespertoli.