morto goffredo fofi un intellettuale fuori dagli schemi

Se n’è andato Goffredo Fofi, un intellettuale anticonvenzionale che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del cinema e della letteratura. Critico raffinato e fervente sostenitore del pensiero libero, Fofi ha incantato generazioni con le sue analisi e il suo impegno civile. Nato a Gubbio nel 1937, ha attraversato decenni di cultura italiana, rinnovandola con passione e coraggio. La sua perdita rappresenta un grave vuoto nel panorama culturale italiano, ma il suo lascito continuerà a ispirare.

E' morto Goffredo Fofi, critico cinematografico e letterario, intellettuale fuori dagli schemi. Aveva 88 anni. Ha lavorato con diverse case editrici tra cui Einaudi e Feltrinelli. Figura unica nel panorama culturale, espressione del pensiero libero, Fofi, era nato a Gubbio, in Umbria, il 15 aprile del 1937. A diciott'anni, era partito per Palermo, per seguire le battaglie di Danilo Dolci ispirate al pacifismo gandhiano, per il riscatto dei disoccupati e delle classi meno abbienti. Nella prima metà degli anni Sessanta aveva raggiunto Parigi e lavorato alla rivista di cinema Positif. Saggista, giornalista e critico cinematografico, letterario e teatrale, al ritorno in Italia a metà degli anni Sessanta ha fondato con Piergiorgio Bellocchio e Grazia Cherchi i Quaderni piacentini.