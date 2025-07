Morti di caldo? Parte la denuncia per diffusione di notizie false e procurato allarme

In un clima di crescente preoccupazione, un utente su X si scaglia contro le false notizie sul caldo mortale a Roma e Milano, annunciando una denuncia per diffamazione e allarme ingiustificato. La sua voce si fa sentire come un avviso potente, invitando chiunque a riflettere sull'importanza di diffondere informazioni verificabili. È ora di fare chiarezza: la responsabilità nelle notizie è di tutti.

“Denuncia per diffusione di notizie false e procurato allarme. Fatta? Vediamo se qualche PM mi stupirà oppure se finirà tutto come sempre in fondo alla pila. In ogni caso vale come avviso per chiunque pensi di ripubblicare la balla dei 500 morti per il caldo a Roma e Milano.” Lo scrive su X il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Morti di caldo? Parte la denuncia per diffusione di notizie false e procurato allarme

In questa notizia si parla di: morti - caldo - denuncia - diffusione

Morti, frane e blackout. Italia stremata dal caldo, oggi 18 le città in rosso - L’Italia risente delle conseguenze di un’ondata di caldo record, con morti per frane e blackout che paralizzano molte città .

Denuncia per diffusione di notizie false e procurato allarme. Fatta ? Vediamo se qualche PM mi stupirà oppure se finirà tutto come sempre in fondo alla pila. In ogni caso vale come avviso per chiunque pensi di ripubblicare la balla dei 500 morti per il caldo a Vai su X

Morti di caldo? Parte la denuncia per diffusione di notizie false e procurato allarme.

Il caldo triplica i decessi: 500 morti a Roma e Milano in meno di 10 giorni - Il cambiamento climatico fa salire il numero di decessi legati al calore, in dodici grandi città europee il caldo ha ucciso oltre 2. Secondo repubblica.it

A Milano 317 morti per il caldo nei 10 giorni bollenti di fine giugno: record negativo in Europa. Le cause della strage silenziosa - L’Associazione Medici per l'Ambiente rilancia l’allarme: “La crisi climatica deve essere affrontata come un'emergenza s ... Segnala quotidiano.net