Morte Diogo Jota la Lamborghini Huracan andava piano le prove nel mio VIDEO la testimonianza di un camionista sull' incidente

La tragica morte di Diogo Jota ha scosso il mondo dello sport e dell'automobilismo, sollevando dubbi sulla dinamica dell'incidente. In un video choc, le prove mostrano come la Lamborghini Huracan procedesse a bassa velocità prima dell'impatto. La testimonianza di un camionista, José Azevedo, aggiunge un tocco di verità : "Non andavano veloci, erano molto tranquilli." Un quadro che invita a riflettere sulle circostanze reali di questa tragedia.

JosĂ© Azevedo: "Ho le prove. Mi sono fermato, ho preso l’estintore e ho cercato di aiutare i giovani. Per via dell'impatto, per via dell'incidente, non c'era assolutamente niente da fare", poi ai familiari delle vittime: "Vi do la mia parola: non andavano veloci. Andavano molto tranquilli" Un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it