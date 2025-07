Moretto | Asllani rifiuta l’estero! Solo una soluzione per l’Inter

Kristjan Asllani si prepara a lasciare l’Inter, ma il suo rifiuto di trasferirsi all’estero complica la situazione. Nonostante l’assenza di offerte concrete, il centrocampista albanese respinge le destinazioni fuori dall’Italia, lasciando i nerazzurri alla ricerca di una soluzione valida. La sua volontà di restare nel nostro campionato potrebbe aprire nuove strade, sebbene il futuro sia ancora incerto. La decisione finale dipenderà dalle trattative e dalle esigenze di entrambe le parti.

Kristjan Asllani è un giocatore in uscita all'Inter. I nerazzurri per ora non hanno ricevuto offerte concrete, Matteo Moretto su Youtube ha spiegato l'intera situazione. GIOCATORE IN USCITA – Kristjan Asllani non rimarrà molto probabilmente all' Inter. Le strade tra l'albanese e il club nerazzurro si divideranno a breve, ma ancora non si è a conoscenza della destinazione finale. C'è un serio problema che riguarda le richieste del calciatore, che non seguono assolutamente le vie che il mercato propone in questo momento. Qualche giorno fa Inter-News.it ha fatto registrare l'interesse di Bologna e Fiorentina, però passi concreti non ce ne sono stati per il centrocampista.