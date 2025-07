Monza tre antagonisti del Foa Boccaccio a processo per furto di corrente e occupazione abusiva | 7 mesi di messa alla prova

A Monza, tre antagonisti del centro sociale FOA Boccaccio evitano il carcere: condannati a 7 mesi di messa alla prova per occupazione abusiva e furto di corrente, con la richiesta di scuse invece di risarcimenti. Un caso che mette in luce i delicati confini tra protesta e illegalità, mentre le tensioni tra proprietà e attivisti continuano a infiammare il dibattito locale. La vicenda si conclude con una soluzione sorprendente e riflessione sulla giustizia sociale.

Monza, 11 luglio 2025 ‚Äď ¬†Il Tribunale di Monza ha concesso 7 mesi di messa alla prova, senza risarcimento dei danni ma una lettera di scuse, ai tre componenti del centro sociale¬† Foa Boccaccio imputati di occupazione e furto di corrente elettrica nell'ex rimessa dismessa di autobus in via Timavo in un processo in cui "la propriet√† chiede 100mila euro di risarcimento dei danni per una presunta perdita di valore nella compravendita dell'area". La messa alla prova si ottiene una sola volta se non si hanno precedenti penali ed estingue i reati contestati con un programma di lavori socialmente utili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Monza, tre antagonisti del Foa Boccaccio a processo per furto di corrente e occupazione abusiva: 7 mesi di messa alla prova

