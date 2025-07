Monza sempre più green | in arrivo una flotta di pullman elettrici domani i primi 3

Monza si prepara a un futuro più verde e sostenibile con l’arrivo dei primi pullman elettrici della Net, pronti a cambiare il volto del trasporto urbano. Domani, infatti, saranno inaugurati i primi 3 veicoli, segnando un passo importante verso una mobilità più eco-friendly. Con un totale di 26 pullman elettrici entro il 2026, la città punta a ridurre le emissioni e migliorare la qualità della vita. Un trasporto...

I primi 3 pullman elettrici della Net entreranno in servizio già da domani, sabato 12 luglio. Gli altri 12 entro i primi mesi del 2026, ai quali si aggiungeranno anche altri 11 pullman elettrici di Autoguidovie che effettua servizio extraurbano passando anche per la città di Monza. Un trasporto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Dal 12 luglio i primi bus elettrici di NET percorreranno le strade di Monza; Monza sempre più green: in arrivo una flotta di pullman elettrici (domani i primi 3); Monza, ecco i primi autobus elettrici: presentati tre Menarini Citymood 12e. Ne arriveranno 15.

