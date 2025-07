Montevarchi brilla alla Dance World Cup | DanzAria quarta al mondo con Zemyata

MonteVarchi brilla a livello mondiale! La scuola di danza DanzAria si distingue alla Dance World Cup 2025 di Burgos, conquistando il quarto posto tra le migliori del mondo nella categoria Junior Large Group Contemporaneo con la coreografia Zemyata. Un risultato straordinario che premia talento, passione e dedizione di giovani artisti pronti a lasciare il segno nel panorama internazionale, portando alto il nome della loro cittĂ e della loro scuola.

Un risultato straordinario per la Scuola di Danza DanzAria di Montevarchi, che mercoledì 9 luglio ha conquistato il quarto posto mondiale alla Dance World Cup 2025 di Burgos, in Spagna, nella categoria Junior Large Group Contemporaneo con la coreografia Zemyata. Un traguardo di livello internazionale che premia il talento, la dedizione e la passione di un gruppo affiatato di giovani ballerine e ballerini, capaci di portare il nome della scuola – e dell’Italia – tra i primi al mondo in una competizione di altissimo livello. I protagonisti di questo importante successo sono: Benedetta Gennari, Alyssa Lusho, Eleonora Rossi, Gregory Esposito, Emma Foggi, Gioia Lodi, Isabella Caminita, Camilla Nompari, Eleonora Valorosi, Amelia Romoli, Sabrina Arnetoli. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Montevarchi brilla alla Dance World Cup: DanzAria quarta al mondo con “Zemyata”

Complimenti alle nostre ballerine della scuola Danzaria di Montevarchi Oggi alle finali mondiali della Dance World Cup in Spagna a Burgos si sono classificate al quarto posto Siete un ORGOGLIO per la nostra cittĂ ? Vai su Facebook

