Montesano sulla Marcellana incendio durante pulizia terreno | provvidenziale intervento della squadra Aib

natura incontaminata e biodiversità preziosa. Fortunatamente, l'intervento tempestivo della squadra AIB ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l'importanza di una pronta risposta in situazioni di emergenza. La collaborazione tra cittadini e volontari si rivela fondamentale per tutelare il patrimonio ambientale e mettere in sicurezza il territorio.

Un incendio è divampato nel pomeriggio a Montesano sulla Marcellana, in località Tempa, durante un'operazione di pulizia in un terreno agricolo privato. Le fiamme, alimentate dal vento, sono rapidamente diventate incontrollabili, mettendo a rischio l’area boschiva limitrofa, caratterizzata dalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

