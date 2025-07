Montemurlo abbandono rifiuti in via Prato | iniziata la pulizia e individuati i colpevoli

Montemurlo torna a brillare grazie all'impegno delle istituzioni e della comunità. Dopo aver individuato e rimosso una discarica abusiva in via Prato, le operazioni di bonifica sono ufficialmente iniziate, segnando un passo importante nella tutela del territorio. Con l'isolamento dei materiali pericolosi e la ripulitura dell'area, si dimostra che il rispetto dell'ambiente è una priorità condivisa. Questa azione rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione possa fare la differenza.

Montemurlo, 11 luglio 2025 – È iniziata oggi la pulizia di un'area in via Prato a Montemurlo, dove a marzo scorso, grazie a un'operazione congiunta della polizia municipale di Montemurlo e di Arpat, era stata scoperta una discarica abusiva. Dopo aver isolato e rimosso in piena sicurezza i materiali contenenti amianto, stamattina Alia, per conto del Comune, ha iniziato la pulizia dell'ingente quantità di rifiuti, accumulati: pneumatici, scarti di materiale edile, pezzi di legno e di pannelli, rifiuti plastici. L'operazione di bonifica e rimozione richiederà diversi giorni di lavoro ed arriva a conclusione delle indagini svolte dalla polizia municipale di Montemurlo che in questi mesi ha lavorato all'analisi di vari documenti rinvenuti tra il materiale disperso.

