Montefusco propone la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese relatrice ONU per la Palestina

Montefusco si distingue ancora una volta per il suo impegno civico e la solidarietà internazionale. Questa mattina è stata depositata ufficialmente, tramite PEC, la proposta di conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Dott.ssa Francesca Albanese, relatrice ONU per i territori palestinesi occupati. Tre motivi alla base di questa scelta testimoniano il riconoscimento del suo instancabile impegno per la giustizia e i diritti umani.

Questa mattina è stata formalmente depositata, presso il Comune di Montefusco, tramite PEC, una proposta di conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Dott.ssa Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati a mia firma. Tre motivi alla base. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

