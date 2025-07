Montefredane entra tra i Comuni più sostenibili d’Italia

Montefredane conquista un nuovo importante riconoscimento entrando a far parte dei Comuni più sostenibili d’Italia. Questo prestigioso traguardo, celebrato durante una cerimonia ufficiale il 19 luglio 2025, testimonia l’impegno del nostro paese nel promuovere uno sviluppo rispettoso dell’ambiente e della qualità di vita. Un risultato che ci rende fieri e ci spinge a continuare su questa strada. La città si prepara a festeggiare questo straordinario passo avanti!

Un nuovo traguardo per il Comune di Montefredane: l’ingresso ufficiale nell’elenco nazionale dell’Associazione “I Paesi più Sostenibili d’Italia”. La cerimonia si svolgerà presso la sede Comunale in Piazza Municipio il 1972025 alle ore11,00, alla presenza del Sindaco Avv. Ciro Aquino, del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

