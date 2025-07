Montefredane agente salva uomo dal suicidio | intervento decisivo della Questura di Avellino

questura di Avellino, che hanno dimostrato grande prontezza e sensibilità nel gestire la situazione critica. Grazie alla loro tempestiva presenza e alle parole di supporto, l’uomo è stato salvato da un gesto disperato, dimostrando ancora una volta come il coraggio e l’umanità possano fare la differenza nei momenti più difficili. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi immediati e di una squadra dedicata alla tutela della vita.

