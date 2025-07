Montalto di Castro 40 minuti per estrarre Riccardo dalla buca Il fratellino ripeteva | È sotto la sabbia Ma nessuno lo ascoltava

Una vacanza che si è trasformata in un dramma indelebile: Riccardo Boni, 17 anni, perso tra i sogni e le speranze di un'estate spensierata, ha trovato la morte in modo tragico e improvviso. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia fondamentale rispettare le regole di sicurezza in ogni momento di svago. In questa tragedia, l'eco di un dolore che non si può ignorare si fa portavoce di un appello urgente alla prudenza.

Viterbo, 11 luglio 2025 - Riccardo Boni, il 17enne romano morto travolto ieri dalla sabbia nella buca che aveva scavato in spiaggia a Montalto di Castro, poteva essere salvato. Il giovane è morto soffocato, ma quei 40 minuti che sono serviti per trovarlo ed estrarlo dalla trappola mortale, aumentano la portata della tragedia. In vacanza con la famiglia. Riccardo era in vacanza, assieme alla famiglia in un campeggio della zona. Si stava divertendo sotto al sole con il fratellino, e insieme a lui nel primo pomeriggio aveva scavato una buca, come fanno in tanti. La buca e poi il tunnel. Poi quando il fratellino di 5 anni si era allontanato il 17enne si era calato nella buca di oltre un metro e mezzo e aveva iniziato a scavare un tunnel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Montalto di Castro, 40 minuti per estrarre Riccardo dalla buca. Il fratellino ripeteva: “È sotto la sabbia”. Ma nessuno lo ascoltava

‘Riccardo è sotto la sabbia’, cosa è successo davvero al ragazzo morto sepolto a Montalto - Un'innocua giornata al mare si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto un'intera famiglia. Riccardo Boni, 17 anni, voleva semplicemente divertirsi scavando una buca tra le onde, ma il destino ha riscritto la sua storia in modo drammatico.

