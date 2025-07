Montalto di Castro 17enne muore sotto un tunnel di sabbia | 40 minuti per trovarlo

Tragedia a Montalto di Castro: un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita sotto un tunnel di sabbia, rimanendo intrappolato e soffocato. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di giovedì sul lido viterbese, dove, dopo un'ora di angosciante ricerca, è stato possibile trovarlo. Un episodio che scuote profondamente la comunità e mette in luce i pericoli dei giochi impulsivi in spiaggia.

Il dramma si sarebbe consumato nel primo pomeriggio di giovedì, sul lido nel viterbese. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il ragazzo avrebbe scavato una buca profonda un metro e mezzo, per poi restare intrappolato e morire soffocato.

